L'annulation de la réforme des retraites doit être "un enjeu pour 2022", selon Nicolas Dupont-Aignan

"Beaucoup de grévistes ont voté Macron alors que je les avais prévenus", déplore Nicolas Dupont-Aignan.

Nicolas Dupont-Aignan à Paris, le 11 avril 2019. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

"Si vous voulez annuler la réforme des retraites, ne votez pas Macron" en 2022. Le président de Debout la France et opposant farouche à la réforme "scélérate et dangereuse" des retraites, Nicolas Dupont-Aignan, veut faire de ce "scandale absolu" un "enjeu" pour la présidentielle de 2022.

"Il va falloir faire de la réforme des retraites un enjeu pour 2022. Car ça peut changer beaucoup de choses sur la motivation des députés En marche pour voter cette réforme scélérate et dangereuse", a déclaré le dirigeant souverainiste lundi sur RMC et BFMTV. "Si vous voulez annuler la réforme des retraites, ne votez pas Macron" en 2022, a insisté M. Dupont-Aignan qui a soutenu Marine Le Pen au second tour de la présidentielle de 2017 face à Emmanuel Macron.

"BEAUCOUP DE GRÉVISTES ONT VOTÉ MACRON"

"Je remarque que beaucoup de grévistes ont voté Macron alors que je les avais prévenus à la présidentielle que cet homme était dangereux pour la France. Les syndicats, la CGT, ont appelé à voter Macron au 2e tour , c'est quand même incroyable. C'était une erreur. Si aujourd'hui Marine Le Pen était présidente, ce ne serait sûrement pas le cas" que le pays vive la situation actuelle, a-t-il ajouté.

Voter Marine Le Pen en 2022 alors ? "Pourquoi Marine Le Pen, ce sera peut-être un autre ou une autre, personne ne sait", a-t-il répondu. Lui ? "On verra, je ne suis pas sûr d'être candidat, mais je m'engagerai, quelle que soit ma position, de candidat ou de soutien, à l'annulation de la réforme."

Car ce projet de réforme est, selon le patron de DLF, "la démolition d'un système de justice sociale" . Le système à points est "un scandale absolu", un "piège à pauvreté". Et la grève dans les transports, ce "drame", ce "gâchis", est, toujours d'après M. Dupont-Aignan, "imputable au gouvernement à 150%".