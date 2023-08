information fournie par So Foot • 22/08/2023 à 23:54

L’annonce « Barbiesque » du transfert d’Aaron Ramsey à Burnley

Burnley est injouable sur les annonces de ce mercato.

Le promu entraîné par Vincent Kompany a encore fait fort pour officialiser l’arrivée d’Aaron Ramsey. Non pas l’ancien des Gunners, qui s’est réfugié à Cardiff City en Championship cet été, mais un prometteur homonyme de 20 ans, passé par Norwich et Middlesbrough l’an passé, qui évolue au poste de milieu offensif. Et quoi de mieux alors que d’utiliser le film « Barbie » que tout le monde ou presque a vu pour annoncer son arrivée ?…

AC pour SOFOOT.com