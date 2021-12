L'année 2021 parmi les dix années les plus chaudes jamais enregistrées

L'année 2020 avait été l'année la plus chaude en France, en Europe et dans le monde.

Les mois de février, juin et septembre 2021 ont été particulièrement plus chauds que d'habitude. ( AFP / DAMIEN MEYER )

L'année 2021 va être l'un des dix années les plus chaudes jamais enregistrées, selon le bilan de Météo France, dévoilé mercredi 15 décembre par franceinfo .

L'épisode 2020-2021 de La Niña a fait baisser la température moyenne de l'année, mais "il ne s'agit que d'un répit de courte durée qui n’inverse pas la tendance au réchauffement à long terme, et qui ne réduit pas non plus l'urgence de l'action climatique", souligne Météo France. D'ailleurs, les statistiques sont là pour le prouver : le mois de septembre est le deuxième plus chaud enregistré, tandis que juillet, août et octobre sont les troisièmes plus chauds.

En France, spécifiquement, l'année 2021 et la 21e année la plus chaud jamais enregistrée, avec des températures supérieures de 0,2 °C aux normales entre 1980 et 2010. Les mois de février, juin et septembre ont été particulièrement plus chauds que d'habitude.

Quant aux précipitations, elles ont été conformes aux normales 1980-2010, selon Météo France, qui note toutefois des disparités régionales : les Pyrénées et l'Arc méditerranéen est en déficit, tandis que le nord de la Seine, le Centre-Est et le Nord-Est sont excédentaires.

L'OMM valide un record de température en Arctique. ( AFP / )

Par ailleurs, l'ensoleillement a été excédentaire dans le nord du pays en 2021 et déficitaire dans le sud. Concernant l'enneigement, il a été bon sur les Alpes et exceptionnel sur les Pyrénées en début de saison, mais a connu un déclin très important et très rapide en fin de saison.

Franceinfo rappelle enfin que l'année 2020 avait été l'année la plus chaude en France et en Europe , et l'année la plus chaude dans le monde ex-æquo avec 2016.

Hasard du calendrier, l'Organisation météorologique mondiale a validé mardi le record de température de 38° Celsius (100,4° Fahrenheit) pour l'Arctique atteint dans la ville russe de Verkhoïansk le 20 juin 2020, dénotant un nouveau "signal d'alarme sur le changement climatique".

"Ce nouveau record arctique fait partie de ces observations rapportées aux archives des extrêmes météorologiques et climatiques de l'OMM, une agence de l'ONU, qui sonne l'alarme sur les changements subis par notre climat", a souligné le secrétaire général de cette agence de l'ONU, Petteri Taalas, notant que la même année l'Antarctique a aussi connu un record de 18,3°C.

Les enquêteurs de l'OMM essaient de "vérifier une température de 54,4° C enregistrée en 2020 et 2021 dans l'endroit le plus chaud de la terre , la Vallée de la mort en Californie, et aussi d'homologuer un nouveau record de chaleur européen de 48,8° C atteint en Sicile cet été", a encore dit Petteri Taalas.

Le groupe d'experts chargé d'homologuer ces records examine la validité des instruments qui ont servi à la mesure ainsi que la cohérence avec la météorologie du moment.