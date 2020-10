L'Angleterre surprend la Belgique, malgré un but de Romelu Lukaku

Rapidement menés après un but de Romelu Lukaku et longtemps dominés, notamment en première période, les Three Lions ont finalement trouvé la solution pour renverser les Diables Rouges. Forte de cette victoire arrachée grâce à son réalisme, l'Angleterre double la Belgique et prend la tête du groupe 2 de la Ligue des Nations A avec un point d'avance sur son adversaire du soir.

Angleterre 2-1 Belgique

Kevin De Bruyne peste contre le calendrier

Rafael Nadal peut se féliciter. Souhaitant manifestement être à l'heure pour suivre l'alléchante opposition entre l'Angleterre et la Belgique, l'Espagnol a éjecté Novak Djokovic en trois sets en finale de Roland-Garros. Sauf que le Matador avait oublié la remise du trophée, qui lui a certainement fait louper le premier quart d'heure du match de foot.Manque de pot pour lui, la rencontre a commencé tambour battant et Romelu Lukaku a eu le temps d'ouvrir le score sur penalty. Heureusement, le tennisman gaucher a ensuite sans doute pu voir du but et du péno en sabrant le champagne dans les vestiaires : Rashford l'a attendu pour égaliser de la même manière que l'avant-centre de l'Inter, et Mount l'a imité en deuxième période.Deux pénos, donc. Un pour la Belgique, obtenu et transformé par un Lukaku ayant provoqué Dier en puissance. Et un pour l'Angleterre peu avant la pause, Meunier ayant un peu trop collé Henderson sur corner. Avant cette égalisation, les Britanniques ne se procurent pas beaucoup d'occasions. Au contraire de leurs adversaires dominateurs, avec De Bruyne qui profite par exemple d'une perte de balle de Rashford pour tenter sa chance mais qui observe Pickford Lire la suite de l'article sur SoFoot.com