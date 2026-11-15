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L'Angleterre surprend l'Espagne et met fin à son invincibilité
information fournie par So Foot•15/11/2026 à 22:45
Mission accomplie pour les Bleus. Sans briller et au terme d'une prestation assez poussive, l'équipe de France a tout de même réussi l'essentiel et a dominé la Turquie (2-1) pour obtenir son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations avec en prime ...
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Belgique 4-1 Italie Buts : De Cuyper (15 e ), Ngoy (22 e ) et Doku (26 e ) et Moreira (80 e ) pour les Diables Rouges // Esposito (11 e ) pour la Nazionale Plus d’informations à venir sur sofoot.com … MBC pour SOFOOT.com
Sans briller dans l'efficacité et en commettant des erreurs individuelles impardonnables à ce niveau, la France s'est sortie du piège turc. La copie fut loin d'être parfaite, mais l'essentiel est là pour Zinedine Zidane : ses hommes sont qualifiés pour les quarts ...
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Maignan Restes sur le banc. Face à la Turquie à Bordeaux, la France est rentrée au vestiaire sans inscrire le moindre but pour la dixième fois de suite. Héroïque dans son face à face avec Deniz Gül dans le premier acte, Mike Maignan a laissé sa place à Guillaume ...
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