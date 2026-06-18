L’Angleterre souffle sur la Croatie dans un match plaisant

Dans un match spectaculaire, l’Angleterre a impressionné et pris le dessus sur la Croatie (4-2), avec un doublé de Harry Kane, revenu à la hauteur de Gary Lineker en Coupe du monde. Les galères, c’est derrière.

Angleterre 4-2 Croatie

Buts : Kane (12 e SP, 42 e ), Bellingham (47 e ) et Rashford (85 e ) pour les Three Lions // Baturina (36 e ) et Musa (45 e +5) pour Vatreni

La Coupe du monde a l’air de durer depuis des semaines, comme si le ballon était ovale, mais le plaisir est loin de s’éteindre. À l’aube de la fin d’une première journée étirée sur quasiment sept jours, l’Angleterre et la Croatie ont offert un spectacle comme on aime et l’un des meilleurs matchs depuis le début de la compète, à Arlington, entre les pauses fraîcheur rythmées par Sweet Caroline et Mr. Brightside . Les supporters anglais, venus en masse comme à leur habitude, avaient bien raison de s’époumoner : leurs Three Lions ont réussi leur entrée dans leur Mondial (4-2), après avoir collectionné les galères pendant la préparation, et les Croates auront pourtant essayé de les en empêcher.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com