L’Angleterre sort l’Australie de son Mondial

Dans une demi-finale hyper intense et très longtemps indécise, l'Angleterre a fini par prendre le meilleur sur l'Australie (1-3). Le retour de Sam Kerr aura fait des dégâts, mais Lauren Hemp et Alessia Russo étaient inarrêtables. Les Lionesses ne sont qu'à une petite marche du sacre.

Australie 1-3 Angleterre

Buts : Kerr (63 e ) pour les Matildas // Toone (35 e ), Hemp (71 e ) et Russo (86 e ) pour les Lionesses

L’Australie vit au rythme du conte de fées des Matildas depuis plusieurs semaines. L’irrespirable séance de tirs au but face aux Françaises la semaine passée avait remis une pièce dans la machine et l’idée d’aller chercher un sacre à la maison commençait à devenir réellement envisageable. C’était sans compter sur une équipe d’Angleterre qui monte en puissance match après match, et qui a finalement mis fin au rêve australien ce mercredi. Au terme d’un match longtemps indécis et d’une seconde période au suspense fou, les Lionesses ont composté leur ticket pour la finale, où elles iront défier l’Espagne ce dimanche.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com