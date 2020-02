Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Angleterre s'impose sans convaincre Reuters • 08/02/2020 à 20:44









par Victor Gatinel (iDalgo) Une semaine après sa défaite au stade de France face aux Bleus, les Anglais ont dominé l'Ecosse 13 à 6 sur la pelouse de Murrayfield. Pourtant ce premier succès des hommes de Eddie Jones dans le tournoi des VI Nations n'a rassuré personne. En première période, les vice-champions du monde ont manqué trois fois l'occasion de creuser l'écart au pied à cause de conditions météorologiques difficiles (9e, 27e, 39e). Farrell passe tout de même une pénalité à la 11e minute. Au retour des vestiaires Hastings remet les deux équipes à égalité (3-3, 46e). Le XV de la Rose va faire la différence en fin de rencontre. Genge inscrit le seul essai de la partie à la 70e minute, transformé par Farrell. Le buteur ajoutera une ultime pénalité à 3 minutes de la fin avant de voir Hastings lui répondre. Malgré la défaite, les Ecossais sauvent le point de bonus défensif. Demain, la France reçoit l'Italie à partir de 16h en clôture de la 2e journée.

