L'Angleterre réalise sa meilleure Coupe du monde depuis 60 ans

Rendez-vous en 2086. Thomas Tuchel avait promis une réaction, le sélectionneur de l’Angleterre l’a eue. Puisque la France n’a joué qu’une mi-temps lors de cette petite finale, l’Angleterre est allée chercher la médaille de bronze de la Coupe du monde 2026 . Un triplé de Bukayo Saka (37 e , 45 e +1 et 87 e ), mais aussi une superbe entrée de Jude Bellingham ont permis à l’Angleterre de coming home avec une breloque. Après leur revers contrarié face à l’Argentine (1-2), l’Angleterre sort du tournoi la tête haute.

Comme en 1966

Mieux : elle réalise sa meilleure Coupe du monde depuis 1966, seul été durant lequel elle avait remporté le trophée. Les Three Lions avaient terminé à la quatrième place en 2018, après un revers (0-2) en petite finale face à la Belgique. Et l’Euro 2028 se profile… à domicile.…

UL pour SOFOOT.com