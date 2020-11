L'Angleterre mate une Irlande faiblarde

Impuissante depuis sept matchs face à l'Irlande, l'Angleterre a mis fin à une disette de 35 ans en dominant facilement son voisin à Wembley (3-0). Et préparé au mieux, grâce à des pions de Maguire, Sancho et Calvert-Lewin, le choc de Ligue des Nations face à la Belgique dimanche.

Angleterre 3-0 Irlande

Maguire, fin de pénitence

13 015 jours que le Royaume attendait ça. Incapable de s'imposer face à l'Irlande depuis le 26 mars 1985, soit une série de sept matchs (cinq nuls, deux défaites, quatre buts marqués), l'Angleterre a enfin dominé de nouveau son voisin, muet pour la cinquième rencontre consécutive ce jeudi à Wembley (3-0). Le grand bonhomme de ce premier succès anglais depuis 35 ans ? Harry Maguire, auteur de l'ouverture du score et véritable patron défensif des. Tout un symbole. Car c'est peu dire que le nounours de Manchester United avait des choses à se faire pardonner.Écarté de la sélection en septembre après sa baston estivale à Mykonos, et rapidement exclu lors de la défaite le mois dernier face au Danemark, le capitaine anglais montre rapidement la voie aux siens. Trois minutes après avoir écarté un centre chaud de Idah devant son but, le Red Devil bouffe Duffy au duel et reprend victorieusement de la tête un ballon remis dans la boîte par Winks. Et calme du même coup une Irlande entreprenante dans le premier quart d'heure, à l'image de ces deux centres dangereux de Horgan (9) ou ce coup franc bien placé gâché par Hourihane (12).