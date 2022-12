L'Angleterre fait danser le Sénégal et rejoint la France en quarts

Embêtée pendant une demi-heure par une sélection sénégalaise ordonnée et agressive qui n'a pas tenu sur la longueur, l'Angleterre a trouvé la faille grâce à Jordan Henderson puis récité son football au Al-Bayt Stadium (3-0). Les Three Lions rejoignent les Bleus en quarts pour une rencontre qui s'annonce titanesque.

Angleterre 3-0 Sénégal

Pickford tient la baraque, Bellingham et Kane l'embellissent

Jusque-là plutôt tranquille dans son Mondial 2022, portée par un Kylian Mbappé hors-normes , l'équipe de France va se coltiner un premier col à gravir en quart de finale de ce Mondial 2022 en la personne de l'Angleterre. Ce dimanche soir au Al-Bayt stadium, les Anglais n'ont fait qu'une bouchée du Sénégal grâce à un grand Bellingham et à un étincelant Harry Kane. Une bonne répétition pour ce "Crunch" footballistique qui se déroulera dans cette même enceinte le samedi 10 décembre à 22H.Dès le coup d'envoi, lesse voient chargés d'une mission : percer la forteresse sénégalaise et ce 4-4-2 qui se dresse devant lui. Les hommes d'Aliou Cissé laissent peu d'espaces, pressent haut par l'intermédiaire d'Iliman N'Diaye, et gênent la relance de la paire Stones-Maguire. Au milieu, les Anglais sont au-dessus de la mêlée, Jude Bellingham a décidé de marcher sur l'eau, mais les premières véritables occasions sont bien pour les Lions : Boulaye Dia voit sa volée contrée par John Stones et Ismaïla Sarr surgir de façon imprécise devant Jordan Pickford, avant que le portier anglais ne sauve la patrie sur une frappe tendue et croisée de Dia.Le Sénégal prend confiance, récupère le ballon plus haut, mais comme dans un bon vieux "Destination finale" va rapidement en subir les conséquences. L'attaque placée anglaise démarre de derrière, Phil Foden offre un relais décisif pour Harry Kane qui lance Bellingham. Le centre en retrait pour Jordan Henderson est parfait, la finition molle du milieu de Liverpool suffit et voilà l'Angleterre qui passe devant.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com