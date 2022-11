L'Angleterre et les États-Unis endorment le monde

Au bout de l'ennui, l'Angleterre et les États-Unis se sont logiquement séparé sur un match nul sans but ce vendredi soir. Malgré tout, la bande à Southgate est déjà presque qualifiée pour les huitièmes de finale.

Angleterre 0-0 États-Unis

Les USA, c'est pas l'Iran...

... et la meilleure attaque, c'est la défense

Lancés sur les chapeaux de roues après le premier festival du tournoi face à l'Iran, qui avait notamment permis à Saka de briller , les Anglais avaient l'opportunité, déjà, de se qualifier pour les huitièmes avec une victoire face aux États-Unis ce vendredi soir. Au stade Al-Bayt d'Al-Khor, il n'y a finalement eu ni victoire, ni but, ni qualification, mais le cinquième 0-0 de ce Mondial, qui oscille définitivement entre gros cartons et duels décevants. Cet Angleterre-USA se classe plutôt dans la deuxième catégorie.La force de frappe anglaise entre d'emblée dans la partie, avec une première connexion en triangle entre Bellingham, Saka puis Kane. Le buteur voit sa frappe être déviée par Zimmermann, et le cuir passer à quelques centimètres du cadre de Turner (10). La bande à Southgate s'empare de la possession, pose ses pions devant la surface américaine, mais comprend rapidement qu'elle fait face à un bloc autrement plus rigide que celui de l'Iran au premier match . En face, les États-Unis se libèrent au fil des minutes, et McKennie montre que tout est possible lorsqu'il se retrouve seul au point de penalty, abandonné par la paire Stones-Trippier, mais envoie sa demi-volée dans les gradins (26). Ce qui a au moins le mérite de donner des idées à ses potes, notamment à Pulisic, qui s'y essaye également et trouve la barre de Pickford (33). Dans le temps additionnel, Mount, discret jusque-là, teste Turner, qui se détend parfaitement (45+1), pour laisser tout le monde à égalité à la pause.On se dit alors, à l'instar du Brésil la veille, que l'Angleterre va montrer un autre… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com