L’Angleterre et la Norvège sont-elles des équipes jumelles ?

Opposées en quarts de finale de la Coupe du monde ce samedi (23 heures), l’Angleterre et la Norvège se ressemblent pourtant par bien des aspects. Tentative d’explication.

Le 3 septembre 2014, l’Angleterre défiait la Norvège pour la dernière fois. Un amical de rentrée sans saveur, à l’issue duquel les Anglais s’imposaient sur le plus petit des scores. Dans cette Norvège, ils n’étaient qu’une poignée de noms connus, comme Joshua King, Morten-Gamst Pedersen, et Ørjan Nyland – toujours présent en 2026. Il faut dire qu’à l’époque, le football norvégien était relégué au huitième plan, bien loin d’imaginer que douze ans plus tard, il regarderait ces mêmes Anglais dans les yeux, en quarts de finale de Coupe du monde. Et cela tombe bien, les deux sélections possèdent quelques similarités bien ancrées.

Notre formation mais également notre style de jeu ont logiquement été façonnés par l’Angleterre.…

Propos de Leif Gunnar Smerud recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com