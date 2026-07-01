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L’Angleterre est-elle une équipe de foot US ?
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 03:04

L’Angleterre est-elle une équipe de foot US ?

L’Angleterre est-elle une équipe de foot US ?

Impressionnante face à la Croatie en ouverture en exploitant les espaces laissés par les Vatreni , l’Angleterre a bien plus galéré face à des blocs resserrés, notamment contre le Ghana. Avant d’affronter une RDC qui ne devrait pas trop ouvrir le jeu, les Three Lions vont devoir trouver des clés, dans un playbook qui n’a rien à envier au football américain.

Au pays du football américain, les quarterbacks sont rois. Alors quand l’Angleterre, mère du football comme on le connaît, se déplace outre-Atlantique, il est trop tentant de comparer son jeu au sport le plus populaire chez les Ricains. Si l’on s’attarde un peu sur les meilleures situations obtenues par les Anglais depuis le début du Mondial (contre la Croatie et le Panama, qui n’a pas mis le bus, loin de là), on risque fortement d’être pris au jeu et de voir des tentatives de touchdown partout.

Champion de France de football américain à plusieurs reprises avec les Black Panthers de Thonon-les-Bains, Léo Sarteel imagine bien le parallèle. « Je vois l’idée, je l’ai vu un peu sur les réseaux, avance celui qui évolue en défense, au poste de safety, après de longues années comme receveur en attaque. Je comprends totalement la comparaison. »

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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