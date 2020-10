Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Angleterre dispose de la Belgique, l'Italie sans solution Reuters • 12/10/2020 à 00:10









L'Angleterre dispose de la Belgique, l'Italie sans solution par Adonis Vesin (iDalgo) L'Angleterre est en tête de sa poule. La Belgique avait pourtant dominé la rencontre, avant de céder le match et la première place. Après l'ouverture du score de Lukaku (16e), Rashford (39e) et Mount (65e) ont renversé la tendance (2-1). Les Three Lions prennent les commandes de la poule 2 avant de recevoir le Danemark. La bande d'Eriksen, auteur du deuxième but, a disposé de l'Islande (3-0) et revient à deux points des Belges. Dans le groupe A, l'Italie et la Pologne se quittent sans avoir réussi à faire la différence (0-0). La Bosnie et les Pays-Bas se sont séparés sur le même score. Dans les autres résultats marquants de la journée, la Norvège a écarté la Roumanie 4-0 avec un triplé de Haaland en Ligue B et Henrik Mkhitaryan a arraché le nul pour l'Arménie contre la Géorgie (2-2) en Ligue C dans un match délocalisé en Pologne.

