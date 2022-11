L'Angleterre déboussole l'Iran

Plus forts que leurs homologues iraniens dans tous les domaines, les Three Lions ont flanqué une taule à l'Iran pour leur entrée dans la compétition (6-2). Bukayo Saka a signé un doublé, tout comme Mehdi Taremi côté iranien. Pour la bande à Carlos Queiroz, l'addition est salée même si l'essentiel était peut-être ailleurs.

Angleterre 6-2 Iran

La balade anglaise

Le premier Angleterre-Iran de l'histoire en Coupe du monde restera forcément imprimé dans les mémoires. Sportivement un peu, l'Angleterre a directement assumé son statut de prétendant au trône en balayant une équipe d'Iran dépassée dans tous les secteurs de jeu. Politiquement, surtout, car si Harry Kane n'a pas pu porter son brassard arc-en-ciel, les Anglais ont tous posé un genou à terre au coup d'envoi. Leurs homologues iraniens, critiqués par les leurs pour "leur manque de courage" et "leur complaisance" affichées ces derniers jours envers le régime d'Ebrahim Raïssi, sont restés silencieux pendant l'hymne puis, en cercle, ont levé les bras vers le ciel sous les vivas de leurs supporters. Si Emmanuel Macron était devant beIN SPORT, il a pu constater que le sport était plus que jamais un jeu politique.Lorsque le ballon se met enfin à rouler, les vuvuzelas iraniens rugissent mais sur le pré, ce sont les Three Lions qui font leur loi. Suite à un coup franc rapidement joué par Kieran Trippier, Harry Kane délivre un beau centre pour Harry Maguire au second poteau qui manque le cadre. Le jeu est ensuite arrêté un quart d'heure, suite au KO sur l'action du portier iranien Alireza Beiranvand. Il est contraint par la suite de laisser sa place, au grand dam de Carlo Queiroz, et au profit d'Hossein Hosseini. Le numéro 24 n'est pas très échauffé, mais cela ne servira de toute façon à rien. Car l'Angleterre se met à accélérer et va broyer l'Iran en un quart d'heure. Une tête sur corner d'Harry Maguire qui termine sur la transversale est la première alerte.Puis sur un beau mouvement côté gauche,…