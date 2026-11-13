L'anecdote très émouvante sur la disparition du gardien allemand Robert Enke

Rentrons, il pleut des cordes. Teresa Enke, la veuve de l’ancien gardien allemand Robert Enke décédé par suicide en 2009, s’est récemment confiée dans le podcast « Wie geht’s? » (Comment ça va ?) tenu par Robin Gosens, sur la perte de son mari. Dans cette émission abordant les problèmes de santé mentale (dans le monde du sport, notamment), celle-ci a livré une anecdote déchirante.

Peu de temps avant de s’ôter la vie, Robert Enke s’était rendu sur la tombe de sa fille, décédee en 2006, laissant un petit mot en forme de cœur avec écrit : « Lara, papa arrive ! » Le gardien passé par Hanovre, le FC Barcelone ou encore le Benfica souffrait d’une dépression depuis plusieurs années avant sa mort, et la perte de sa fille n’avait pas aidé en ce sens. Le décès brutal d’Enke avait, à l’époque, ravivé la question de la santé mentale dans le football professionnel.…

TJ pour SOFOOT.com