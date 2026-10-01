L'ancienne mascotte de Guingamp cherche l'amour
Le foot, cet atout charme. Dans l’émission Y’a que la vérité qui compte », diffusée ce jeudi sur W9 et M6+ , l’ancienne mascotte de l’EA Guingamp est bien décidée à révélé ses sentiments . Pour la petite histoire, Kelvin est tombé raide dingue amoureux grâce à la joute opposant Sainté à son écurie le 14 février dernier. Malgré la défaite de l’EAG, voilà qu’il a eu un coup de coeur pour celle qui l’a soigné.
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