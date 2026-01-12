L’ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni abattu, selon la presse

information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 18:44

L'ancien dirigeant nationaliste corse et président de l'équipe de football d'Ajaccio Alain Orsoni

L'ancien dirigeant nationaliste ‍corse Alain Orsoni a été abattu lundi lors ‌des obsèques de sa mère dans ​le village de Vero, ⁠en Corse-du-Sud, rapportent lundi plusieurs médias ⁠français.

Alain ‍Orsoni, ancien président ⁠du club de football professionnel d’Ajaccio, était ​âgé de 71 ans. Figure du mouvement nationaliste, ⁠il avait ​déjà été visé par ​un projet ​d'assassinat en 2008.

Le ​parquet ⁠d'Ajaccio n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire.

La police d'Ajaccio ‌n'a pas souhaité faire de commentaires.

(Rédigé par Blandine Hénault et Louise Rasmussen, édité par Augustin ‌Turpin)