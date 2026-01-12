 Aller au contenu principal
L’ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni abattu, selon la presse
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 18:44

L'ancien dirigeant nationaliste corse et président de l'équipe de football d'Ajaccio Alain Orsoni

L'ancien dirigeant nationaliste corse et président de l'équipe de football d'Ajaccio Alain Orsoni

L'ancien dirigeant nationaliste ‍corse Alain Orsoni a été abattu lundi lors ‌des obsèques de sa mère dans ​le village de Vero, ⁠en Corse-du-Sud, rapportent lundi plusieurs médias ⁠français.

Alain ‍Orsoni, ancien président ⁠du club de football professionnel d’Ajaccio, était ​âgé de 71 ans. Figure du mouvement nationaliste, ⁠il avait ​déjà été visé par ​un projet ​d'assassinat en 2008.

Le ​parquet ⁠d'Ajaccio n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire.

La police d'Ajaccio ‌n'a pas souhaité faire de commentaires.

(Rédigé par Blandine Hénault et Louise Rasmussen, édité par Augustin ‌Turpin)

1 commentaire

  • 19:09

    Lors des obsèques de sa mère... cela ne fait pas vraiment "honneur corse"... même chez les truands ou les nationalistes.

