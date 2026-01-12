L’ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni abattu, selon la presse

L'ancien dirigeant nationaliste corse et président de l'équipe de football d'Ajaccio Alain Orsoni
L'ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni a été abattu lundi lors des obsèques de sa mère dans le village de Vero, en Corse-du-Sud, rapportent lundi plusieurs médias français.
Alain Orsoni, ancien président du club de football professionnel d’Ajaccio, était âgé de 71 ans. Figure du mouvement nationaliste, il avait déjà été visé par un projet d'assassinat en 2008.
Le parquet d'Ajaccio n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire.
La police d'Ajaccio n'a pas souhaité faire de commentaires.
(Rédigé par Blandine Hénault et Louise Rasmussen, édité par Augustin Turpin)
