L’ancien directeur sportif de l’AC Milan visé par une enquête pour corruption

Encore un dirigeant du football italien qui a trop pris Le Parrain au sérieux. L’ancien directeur sportif albanais de l’AC Milan Igli Tare est visé par une enquête pour corruption et blanchiment d’argent . Une affaire qui a pris une réelle ampleur puisqu’elle implique également le plus haut sommet de l’État albanais. L’ancienne vice-Première ministre Belinda Balluku est aussi épinglée par la justice de son pays et a été inculpée le 9 septembre pour une sombre histoire d’attributions de marchés publics.

Un dirigeant influent en Italie

Igli Tare est très connu de l’autre côté des Alpes pour avoir officié en tant que directeur sportif de l’AC Milan de 2024 jusqu’en mai dernier. Il est aussi passé par la Lazio en 2008-2009 et en 2022-2023 après avoir évolué dans le championnat italien en tant qu’attaquant de 2001 à 2008, il possède également la nationalité italienne. …

MB pour SOFOOT.com