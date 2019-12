L'ancien cycliste Florian Rousseau rejoint la Fédération française d'athlétisme

Empêtrée dans une crise, après notamment des Mondiaux ratés et la révélation d'un contrôle positif à l'EPO d'Ophélie Claude-Boxberger, la Fédération française d'athlétisme (FFA) avait promis des mesures. Le triple champion olympique de cyclisme sur piste, Florian Rousseau, 45 ans, est nommé directeur de la haute performance et sera rattaché à l'organisation générale de la FFA.Quelles seront vos missions au sein de l'athlétisme français ?FLORIAN ROUSSEAU. La semaine dernière, la FFA m'a fait part de son projet. Bien évidemment, ça m'a intéressé. Mon rôle sera d'intervenir sur le domaine de la haute performance, avec à court terme les Jeux de Tokyo et les Championnats d'Europe à Paris puis bien sûr les JO de Paris 2024. C'est un beau défi.Un ancien cycliste au chevet de l'athlétisme, n'est-ce pas surprenant ?J'ai certes été sportif, mais également entraîneur de l'équipe de France de cyclisme sur piste. J'ai aussi eu un parcours professionnel à l'Insep, en tant qu'adjoint puis directeur de la Mop (NDLR : la mission d'optimisation de la performance, désormais rattachée à l'Agence nationale du sport) qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en termes de transversalité sur la performance. Je travaillais avec l'ensemble des fédérations olympiques et paralympiques, dont la FFA. Analyser des systèmes, des organisations qui fonctionnent ou pas étaient au cœur des missions de la Mop. Je ne suis pas l'homme providentiel, mais mon parcours me permet d'être opérationnel.La FFA est secouée par des conflits internes. Avez-vous hésité ?Non. Il y a différents sujets qui parce qu'ils s'accumulent font du bruit, des affaires de dopage, des problèmes relationnels, comme dans beaucoup de fédérations... Je ne suis pas un magicien, je suis surtout là pour le projet. Le défi est important, mais je ne suis pas seul, il y a des techniciens reconnus et de grande qualité. Notre ...