L'ancien chef de la police de Montréal se reconvertit en vendeur de cannabis

C'est une reconversion pour le moins étonnante. D'après Le Journal de Montréal, l'ancien chef de la police de Montréal, au Canada, s'est lancé dans le commerce de cannabis, légal dans le pays depuis le mois d'octobre 2018. Yvan Delorme, qui a quitté la police en 2010, est devenu président et actionnaire de l'entreprise QC Gold Tech. La société fait partie des quatorze producteurs enregistrés à Montréal qui ont signé des lettres d'intention avec la Société québécoise du cannabis, dont la principale fonction est de gérer la vente d'herbe sur tout le territoire.Lire aussi Phébé ? Légaliser les drogues pour réduire les inégalités racialesPour Yvan Delorme, il n'y a pas vraiment de contradiction entre son ancien et nouveau métier. Il affirme avoir lutté en tant que policier contre les trafiquants, et non contre les consommateurs. « Ça fait longtemps que je me suis distancé de la lutte aux stupéfiants, il faut plutôt faire en sorte que les gens aient une consommation responsable, comme pour l'alcool », déclare-t-il.Nul doute qu'Yvan Delorme connaît bien le marché. Ancien agent double entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, Yvan Delorme a notamment été par la suite commandant de la Division des stupéfiants et des produits de la criminalité, avant de devenir chef de la police de Montréal de 2005 à 2010.Une reconversion inspirée par son pèreL'ex-policier a commencé à s'intéresser au cannabis thérapeutique...