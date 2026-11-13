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L'ancien avocat de Mateta lui réclame plus d'un demi million d'euros
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 12:33

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L'ancien avocat de Mateta lui réclame plus d'un demi million d'euros

L'ancien avocat de Mateta lui réclame plus d'un demi million d'euros

Une belle brésilienne. Depuis cinq ans, Jean-Philippe Mateta se bat contre son ancien avocat, Pierre-Henri Bovis, qui lui réclame 540 000 euros d’honoraires. Un « contentieux classique de succession d’avocat » , explique L’Équipe , entre un joueur qui « multiplie les procédures pour éviter de payer » , selon le camp du conseiller, et un avocat qui multiplie les « procédures sans fondement » , selon celui du joueur.

Un litige vieux de 6 ans

Tout part de la prolongation signée par Mateta à Mayence en juin 2019. Bovis, qui a mené les discussions avec le club allemand, n’aurait pas été rémunéré à ce moment-là, dans l’attente d’un futur transfert, explique une source proche du dossier. Or, l’attaquant le débarque en juillet 2020 et il ne verra jamais ce transfert, concrétisé à Crystal Palace (d’abord en prêt en 2021, puis définitivement un an plus tard).…

LT pour SOFOOT.com

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