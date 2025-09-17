 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'ancêtre des autruches et des émeus était à l'aise dans les airs
information fournie par AFP 17/09/2025 à 05:00

Des autruches dans une ferme d'élevage, le 28 juillet 2025 à Oudtshoorn (Afrique du Sud) ( AFP / GIANLUIGI GUERCIA )

Des autruches dans une ferme d'élevage, le 28 juillet 2025 à Oudtshoorn (Afrique du Sud) ( AFP / GIANLUIGI GUERCIA )

La famille des autruches et des émeus n'a peut-être pas toujours été cantonnée à la terre ferme. Le plus ancien représentant connu de ce groupe d'oiseaux pouvait même traverser des océans, suggère une étude mercredi.

C'est une énigme qui occupe depuis longtemps les zoologistes. Les autruches africaines, les émeus et casoars australiens, les kiwis néo-zélandais et les nandous sud-américains sont tous de proches parents, appelés paléognathes.

Dans cette famille, seuls les tinamous d'Amérique du Sud sont capables de voler. Et encore ne sont-ils pas très habiles, se limitant à de courtes envolées pour échapper à un danger ou franchir un obstacle.

Comment ces oiseaux, visiblement peu aptes à voyager, ont-ils fait pour se retrouver aussi éloignés les uns des autres?

Les scientifiques ont longtemps supposé que cette famille avait vu le jour au Gondwana, un "supercontinent" qui a commencé à se morceler il y a 160 millions d'années pour donner naissance à l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, l'Inde, Madagascar, la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique. La dérive des continents aurait isolé les différents représentants de ces oiseaux terrestres.

Mais des études génétiques ont montré que "les séparations évolutives entre espèces de paléognathes se sont produites bien après" la dislocation du Gondwana, explique à l'AFP Klara Widrig, spécialiste de la zoologie des vertébrés au Musée national d'histoire naturelle des Etats-Unis à Washington et principale autrice de l'étude publiée dans les Biology Letters de la British Royal Society.

- Hérons et aigrettes -

Avec ses collègues, ils ont analysé un spécimen "exceptionnel" de lithornithidés, "les plus anciens fossiles de paléognathes découverts à ce jour", qui vivaient au Paléogène (-66 à -23 millions d'années).

"Comme les os d'oiseaux sont généralement fragiles, ils sont souvent écrasés lors du processus de fossilisation", raconte Mme Widrig. Mais ce fossile, un Lithornis promiscuus retrouvé au Wyoming (Etats-Unis) et conservé dans les collections du musée, a été préservé en trois dimensions et sans distorsion.

Un casoar, le 7 avril 2024 près de Cairns (Australie) ( AFP / DAVID GRAY )

Un casoar, le 7 avril 2024 près de Cairns (Australie) ( AFP / DAVID GRAY )

"Fait crucial pour cette étude, il a conservé sa forme originale", ce qui a permis aux chercheurs de scanner son sternum, l'os auquel sont rattachés les principaux muscles du vol, poursuit-elle.

Ils en ont déduit que le Lithornis promiscuus était bien capable de vol, soit en battant des ailes de façon continue, soit en alternant vol battu et vol plané.

Sa structure squelettique était similaire à celle des hérons et aigrettes actuels, qui "sont capables de traversées transocéaniques", souligne Mme Widrig.

Pourquoi les paléognathes sont-ils ensuite devenus terrestres ?

Les oiseaux tendent à évoluer vers la perte du vol lorsque deux conditions essentielles sont réunies: "ils doivent pouvoir trouver toute leur nourriture au sol, et il ne doit y avoir aucun prédateur qui les menace", rappelle la chercheuse.

Une étude récente a découvert que les lithornithidés pouvaient avoir un organe vibrotactile au bout du bec, ce qui les aurait rendus très efficaces pour sonder le sol à la recherche d'insectes.

Reste la seconde condition. Pour Mme Widrig, il est "probable" qu'elle soit liée à l'extinction des dinosaures. "Avec la disparition des grands prédateurs, les oiseaux fouisseurs terrestres pouvaient perdre leur capacité de voler, ce qui leur permettait d'économiser beaucoup d'énergie".

Les petits mammifères ayant survécu à l'extinction n'ont évolué que progressivement en prédateurs, "ce qui a donné aux oiseaux incapables de voler le temps de s'adapter, soit en devenant de rapides coureurs - comme l'émeu, l'autruche et le nandou -, soit en devenant eux-mêmes dangereux et intimidants - comme le casoar", détaille-t-elle.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestantes brandissent un drapeau palestinien lors d'un rassemblement "Stop au génocide" en soutien à Gaza, place de la République à Paris, le 17 septembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Rassemblement à Paris contre la nouvelle offensive israélienne à Gaza
    information fournie par AFP 17.09.2025 23:20 

    Quelques milliers de personnes se sont rassemblées à Paris mercredi soir en soutien aux Palestiniens de Gaza, au lendemain du lancement d'une nouvelle offensive terrestre de l'armée israélienne sur le territoire dévasté par deux ans de guerre et en proie à la famine. ... Lire la suite

  • L'attaquant géorgien du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia après son but contre l'Atalanta Bergame, en Ligue des champions au Parc des Princes le 17 septembre 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: le PSG débute avec éclat contre l'Atalanta
    information fournie par AFP 17.09.2025 23:16 

    Un Paris SG déjà bien rôdé a facilement dominé l'Atalanta Bergame (4-0) et idéalement lancé sa campagne de reconquête de la Ligue des champions, mercredi au Parc des Princes. La reprise tardive le 6 août, après une fin de saison le 13 juillet au Mondial des clubs, ... Lire la suite

  • Un avion de ligne passe à basse altitude au-dessus du centre-ville de Gonesse, le 6 septembre 2025 dans le Val-d'Oise ( AFP / Antoine BOYER )
    Autour de Roissy, les riverains victimes du bruit, mais pas de couvre-feu à l'horizon
    information fournie par AFP 17.09.2025 22:49 

    "Ma vie, c'est un enfer", souffle Clara au moment où un avion fend le ciel bleu de Gonesse, près de Roissy. Cette hôtesse de l'air ne peut plus supporter ces bruits incessants, nocifs pour la santé, et plaide pour un couvre-feu la nuit. Cette commune du Val-d'Oise ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris recule avant la Fed
    information fournie par AFP 17.09.2025 22:21 

    La Bourse de Paris a terminé en recul de 0,40% mercredi, quelques heures avant une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait baisser ses taux directeurs pour la première fois de l'année. Le CAC 40 a perdu 31,24 points, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank