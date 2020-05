Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'analyse des boîtes noires de l'Airbus pakistanais accidenté débutera mardi en France Reuters • 30/05/2020 à 14:53









L'ANALYSE DES BOÎTES NOIRES DE L'AIRBUS PAKISTANAIS ACCIDENTÉ DÉBUTERA MARDI EN FRANCE PARIS/KARACHI, Pakistan (Reuters) - L'analyse des boîtes noires de l'Airbus de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) qui s'est écrasé il y a une semaine sur un quartier résidentiel de Karachi débutera mardi en France, on annoncé samedi les enquêteurs. L'Airbus A320, qui transportait 99 personnes, dont 97 ont trouvé la mort, assurait un vol intérieur entre Lahore et Karachi. Il s'est écrasé lors d'une deuxième tentative d'atterrissage pour des raisons encore indéterminées. et "La mission sur le site (du crash) est sur le point de se terminer", a annoncé le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation civile (BEA) français sur son compte Twitter. Les enquêteurs français et pakistanais sont attendus en France où l'analyse de l'enregistreur des données de vol (FDR) et des conservations dans le cockpit (CVR) débutera le 2 juin, a-t-il précisé. Conformément aux réglementations internationales, le BEA participe à l'enquête parce que l'appareil entré en service il y a 15 ans a été conçu en France. (Tangi Salaün à PARIS et Gibran Peshimam à KARACHI)

