L’amical Sénégal-Cameroun prévu à Lens aura bien lieu

Voilà Bollaert-Delelis rassuré.

Placés dans le même groupe pour les phases de poules de la prochaine CAN, le Sénégal, tenant du titre, et le Cameroun cinq fois titré, doivent s’affronter lundi, en match amical à Lens. Mais à deux mois de la grande messe du football africain, les deux nations ont étudié la possibilité d’annuler le match, afin de ne pas trop se dévoiler l’une à l’autre. Après le tirage au sort, le président de la fédération sénégalaise, Augustin Senghor, s’est ainsi avancé sur le sujet : « Je vais discuter avec l’agence organisatrice du match et le président Samuel Eto’o pour voir les ajustements possibles. C’est compliqué de jouer deux mois avant et de se retrouver dans le même groupe. »…

JF pour SOFOOT.com