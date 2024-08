"L'Amérique va dans la mauvaise direction": paroles d'électeurs en Pennsylvanie

Une rue de Corry, petite ville du comté d'Erié, en Pennsylvanie ( AFP / DUSTIN FRANZ )

A un peu plus de deux mois de l'élection présidentielle américaine, l'AFP est allée prendre le pouls de l'électorat dans des comtés de sept Etats "pivots", susceptibles de faire basculer le scrutin.

Le comté d'Erié jouera un rôle crucial dans l’attribution des 19 grands électeurs de l’Etat de Pennsylvanie. La démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump auront besoin d’au moins 270 grands électeurs pour l’emporter le 5 novembre.

L'Etat avait été gagné en 2016 par Donald Trump, premier républicain à s'y imposer depuis George Bush en 1988. Joe Biden l'avait remis dans le giron démocrate en 2020.

- "Division" -

Steve Freysz, 57 ans, propriétaire de Bed and Breakfast dans la ville d'Erié.

Steve Freysz, propriétaire de Bed and Breakfast à Erié, le 29 mai 2024 en Pennsylvanie ( AFP / DUSTIN FRANZ )

Il a voté pour Donald Trump en 2016 et à nouveau en 2020, malgré quelques doutes. Cette année il hésite encore mais envisage de voter pour Kamala Harris ou nul.

"En tant que chef d'entreprise, l'économie est un facteur important qui m'affecte. Ma principale préoccupation avec Joe Biden était de savoir s'il était capable ou non de diriger le pays pour quatre ans de plus. Je suis plus optimiste sur les capacités de Kamala (Harris) à le faire, mais je n'en sais pas encore assez sur elle. Je cherche simplement à savoir qui a les meilleures idées pour faire progresser l'économie et l'améliorer".

Sa plus grande peur est "la division" partout aux Etats-Unis et la colère qu'il ressent chez Donald Trump l'a poussé à voter pour sa rivale à la primaire républicaine, Nikki Haley.

"Je ne pense pas pouvoir voter pour Trump".

- "Du cran" -

Melissa Lunger, 58 ans et propriétaire de Shakers, un bar dans la ville de Corry, avoue avoir perdu espoir. Elle n'est pas inscrite sur les listes électorales mais pensent à se rendre aux urnes cette fois-ci.

Melissa Lunger, dans son bar à Corry, le 30 mai 2024 en Pennsylvanie ( AFP / DUSTIN FRANZ )

"L'Amérique va dans la mauvaise direction. Ce que je recherche, c'est quelqu'un qui va s'affirmer, reprendre en main notre pays et aider les gens", a-t-elle dit.

"On semble aider beaucoup de gens mais pas nos propres concitoyens, qui semblent être mis de côté. Si je m'inscris, ce que je vais peut-être faire, je voterai pour M. Trump".

"Nous avons besoin de quelqu'un avec du cran, qui a la force de dire: +Je n'aime pas la direction que prend l'Amérique, je veux la réparer, voilà ce que nous pouvons faire et nous allons le faire+".

- "Jamais voter pour Trump" -

Don McCain, 76 ans, gère une entreprise plus que centenaire dans la ville d'Erié. Elevé en tant que républicain, il est maintenant volontaire pour le Parti démocrate.

Don McCain dans son entreprise à Erié, en Pennsylvanie, le 29 mai 2024 ( AFP / DUSTIN FRANZ )

"Il y a toujours des républicains pour lesquels je pourrais voter, mais maintenant je vote presque exclusivement pour les démocrates à cause du mouvement MAGA ("Make America Great Again", slogan de Donald Trump et des Trumpistes) au niveau local et de l'Etat. Je ne pourrais jamais voter pour Trump."