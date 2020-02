Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Américaine Christina Koch de retour après une mission record dans l'espace Reuters • 06/02/2020 à 11:55









L'AMÉRICAINE CHRISTINA KOCH DE RETOUR APRÈS UNE MISSION RECORD DANS L'ESPACE WASHINGTON (Reuters) - L'astronaute américaine Christina Koch, qui a dirigé l'an dernier la première sortie dans l'espace entièrement féminine, est revenue sur Terre jeudi au terme d'une mission de 328 jours dans la Station spatiale internationale (ISS), un record pour une femme. La capsule Soyouz MS-13 dans laquelle se trouvait cette astronaute de 41 ans, accompagnée du spationaute italien Luca Parmitano et du cosmonaute russe Alexandre Skvortsov, a atterri dans les steppes désertiques du Kazakhstan. Christina Koch a réalisé deux performances inédites durant son séjour dans l'ISS: elle a battu le record de la plus longue mission spatiale pour une femme, qui était détenu jusqu'à présent par Peggy Whitson, et elle a participé en octobre dernier avec sa collègue Jessica Meir à la première sortie dans l'espace d'un duo uniquement féminin. Christina Koch et Jessica Meir ont effectué deux autres sorties ensemble en janvier. La Nasa avait voulu organiser une première sortie spatiale entièrement féminine en mars 2019 mais cette tentative avait dû être annulée car l'une des combinaisons n'avait pas été convenablement configurée au préalable. L'agence américaine a déclaré que la longue mission de Christina Koch permettrait de recueillir des données sur les conséquences pour le corps féminin du rayonnement spatial et de l'absence de gravité lors des séjours prolongés dans l'espace. Ces données pourraient être utiles à la Nasa, qui souhaite établir dans les 10 ans à venir une station permanente à la surface de la Lune. (Joey Roulette; version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

