L'ambassadeur de Russie en Italie soutient Andrea Pirlo
Avec des amis comme ça… Peu après avoir été éconduit du poste de sélectionneur de la Nazionale , Andrea Pirlo a reçu un soutien plutôt inattendu : celui de l’ambassadeur de Russie en Italie. Dans un communiqué publié sur son compte Telegram, Alexeï Paramonov a volé à la rescousse du champion du monde 2006, écarté du banc des Azzuri en raison du partenariat qui le lie à une société de paris sportifs russe.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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