L'alpinisme à l'Unesco : «La reconnaissance d'une pratique de 250 ans»

Près de huit ans après la volonté de proposer l'alpinisme au classement de l'Unesco, l'organisation a exaucé ce vœu. La pratique vient en effet d'être inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité. Claude Marin, coordinateur du comité de pilotage, se félicite de la nouvelle qui rend hommage à une tradition qui traverse les pays, le temps et les époques.Que représente l'inscription de l'alpinisme au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité ?CLAUDE MARIN. Il y a toujours eu des habitants autochtones qui ont escaladé les montagnes comme les Incas dans les Andes ou au Népal. Mais en 1786, quand fut réalisée la première ascension du Mont-Blanc, la haute montagne faisait peur. Pour certains, c'était le lieu où les âmes des morts allaient rejoindre le paradis ou l'enfer. Ce classement de l'Unesco est donc la reconnaissance d'une pratique qui a 250 ans, qui a été inventée à Chamonix (Haute-Savoie), qui n'a cessé d'évoluer et qui est porteuse de valeurs notamment de solidarité.L'inscription à l'Unesco vous oblige à mettre en place des mesures de préservation de la pratique. Lesquelles ?Il faut que l'alpinisme continue à se pratiquer de la manière la plus écologique possible. Votre matériel de sécurité, vous l'utilisez lors de votre ascension et vous l'enlevez quand vous avez fini. Or, la montagne est de plus en plus équipée de téléphériques, de câbles, d'échelles fixes pour grimper. Il faut aussi s'assurer de maintenir le libre accès à la haute montagne : or, on constate dans certaines réserves naturelles une tendance à interdire l'alpinisme sur certains éperons rocheux.L'Unesco est aussi sensible au fait que l'alpinisme soit une «tradition vivante»...Chamonix et Courmayeur sont considérées comme les capitales historiques de l'alpinisme mais cette tradition s'est exportée partout dans le monde. La Patagonie, le Népal, le Pakistan, ...