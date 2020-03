Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne va emprunter beaucoup plus sur les marchés Reuters • 23/03/2020 à 16:04









L'ALLEMAGNE VA EMPRUNTER BEAUCOUP PLUS SUR LES MARCHÉS BERLIN (Reuters) - L'agence de gestion de la dette publique allemande a annoncé lundi une forte augmentation de son programme d'émissions pour cette année afin de financer les multiples mesures de soutien à l'économie décidées par le gouvernement pour tenter de limiter les conséquences de l'épidémie de coronavirus. L'Etat fédéral prévoit ainsi d'emprunter 32,5 milliards d'euros supplémentaires sur le seul deuxième trimestre, a-t-elle précisé dans un communiqué, ajoutant que les modifications concerneraient aussi les deux derniers trimestres de l'année. "Selon les prévisions actuelles, le volume total d'émissions d'instruments de marché à taux fixe et de bons du Trésor au deuxième semestre de l'année augmentera d'environ 87 milliards d'euros", dit-elle. (Thomas Seythal et Rene Wagner, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

