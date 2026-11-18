L'Allemagne va baisser sa taxe sur l'électricité et plafonner les prix des carburants

Station-service à Berlin le 17 septembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le gouvernement allemand a annoncé mercredi réduire sa taxe sur l'électricité et instaurer un plafonnement des prix des carburants à partir de 2027 face à la flambée des prix de l'énergie due au conflit au Moyen-Orient.

Selon un document détaillant les décisions prises par la coalition réunissant conservateurs de la CDU et sociaux-démocrates du SPD, la taxe sur l'électricité sera abaissée "à compter du 1er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027" au niveau minimal autorisé dans l'Union européenne.

Une prolongation au-delà de cette date est envisagée, sous réserve d'un financement pérenne.

La baisse de la taxe sur l'électricité était devenue un test de crédibilité pour le chancelier Friedrich Merz, qui en avait fait la promesse et est au plus bas dans les sondages de popularité, notamment du fait de la lenteur de la mise en oeuvre de réformes promises et de disputes répétées entre CDU et SPD.

Selon les médias allemands, les partenaires de la coalition ont débattu longuement et dans un climat tendu la nuit dernière, et les négociations auraient failli échouer.

Interrogé à ce sujet mercredi lors d'un point presse régulier, un porte-parole du ministère des Finances, Maximilian Kall, a fait état de négociations "difficiles". Mais "le fait que nous y parvenions malgré tout montre bien la capacité d'action de la République fédérale", a-t-il assuré.

Concrètement, la taxe pour les ménages passera d'environ 2,05 centimes à 0,1 centime par kilowattheure. Les entreprises qui ne bénéficiaient jusqu'ici pas de tarifs réduits profiteront également de ce montant.

D'après M. Kall, cela représente pour un ménage moyen un allègement "d'environ 6 à 8 euros par mois".

La CDU a de son côté assuré dans un communiqué qu'"un salon de coiffure économisera plusieurs centaines d'euros par an sur sa facture d'électricité", et qu'"un supermarché bénéficiera d'un allègement de plusieurs milliers d'euros par an".

La coalition s'est également accordée sur un plafonnement des prix des carburants à partir du 1er janvier 2027.

Présentée comme une réponse à la crise énergétique provoquée par le conflit au Moyen-Orient, cette mesure doit initialement s'appliquer pendant trois mois mais pourra être prolongée jusqu'à un an.

Depuis le 1er octobre, les automobilistes en Allemagne bénéficient déjà d'un rabais fiscal sur le prix des carburants.