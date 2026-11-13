L'Allemagne s'impose en Serbie et reste en vie
Serbie 1-3 Allemagne
Buts : Babić (56 e ) // Babić CSC (3 e ), Wirtz (14 e ), Gruda (50 e )
L’espoir demeure. Accrochée lors de ses deux derniers déplacements, aux Pays-Bas et en Grèce, l’Allemagne a enfin corrigé tir vendredi en Serbie (1-3). Srđan Babić a marqué dans les deux cage s, d’abord pour le compte des visiteurs, sur un corner, puis pour réduire le score alors que l’affaire était déjà pliée. Brajan Gruda (22 ans) a quant à lui fêté sa première cape par un but mémorable, d’une frappe croisée du gauche, après un rush de plus de 40 mètres .…
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