L'Allemagne s'impose en Serbie et reste en vie

Serbie 1-3 Allemagne

Buts : Babić (56 e ) // Babić CSC (3 e ), Wirtz (14 e ), Gruda (50 e )

L’espoir demeure. Accrochée lors de ses deux derniers déplacements, aux Pays-Bas et en Grèce, l’Allemagne a enfin corrigé tir vendredi en Serbie (1-3). Srđan Babić a marqué dans les deux cage s, d’abord pour le compte des visiteurs, sur un corner, puis pour réduire le score alors que l’affaire était déjà pliée. Brajan Gruda (22 ans) a quant à lui fêté sa première cape par un but mémorable, d’une frappe croisée du gauche, après un rush de plus de 40 mètres .…

QB pour SOFOOT.com