L'ALLEMAGNE S'ATTEND À 1,3% DE CROISSANCE EN 2021 BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand table sur une croissance de 1,3% de son produit intérieur brut en 2021, a-t-on appris mardi de sources proches de la coalition au pouvoir à Berlin. Pour l'année en cours, l'objectif va être révisé de 1,0% à 1,1%, indiquaient lundi des sources gouvernementales. Cette nouvelle estimation n'a pas encore été officialisée et doit auparavant être approuvée par les membres du gouvernement chargés de la préparation du conseil des ministres prévu mercredi, précisait-on lundi. La première puissance économique d'Europe a évité de justesse la récession l'an passé, et l'enquête mensuelle de l'institut Ifo publiée lundi a montré une dégradation du climat des affaires en janvier, augurant d'un démarrage prudent de l'économie allemande cette année. (Andreas Rinke, Holger Hansen et Christian Kraemer; version française Marc Angrand et Henri-Pierre André)

