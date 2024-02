L'Allemagne maintient le cap d'un futur parc de centrales électriques à hydrogène

Olaf Scholz, le 9 décembre 2023, à Berlin ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

L'Allemagne a confirmé lundi son projet de développement massif de nouvelles centrales à gaz, convertibles à l'hydrogène, éléments-clé mais aussi controversés de la transition énergétique du pays.

Le gouvernement d'Olaf Scholz a validé le cap fixé il y a près d'un an, mais récemment remis en cause par les difficultés budgétaires de la première économie européenne et des divergences politiques au sein de la coalition.

Concrètement, l'Allemagne veut construire jusqu'à quatre centrales électriques à gaz d'une capacité de 2,5 gigawatts chacune, devant faire l'objet d'un appel d'offre "à court terme", a indiqué le gouvernement dans un communiqué lundi.

Selon le magazine Spiegel, l'appel d'offres pour la première centrale sera lancé cet été.

Ces centrales devront être "Hydrogen-ready", c'est-à-dire conçues pour être converties au fonctionnement à l'hydrogène "entre 2035 et 2040, à partir d'une date de transition à fixer en 2032", précise le gouvernement.

L'Allemagne a absolument besoin de ces centrales électriques pour compenser l'intermittence de l'approvisionnement en énergie solaire et éolienne. C'est la seule manière pour le pays industrialisé, qui a fermé ses centrales nucléaires et doit abandonner progressivement le charbon, de garantir la stabilité du réseau.

Mais le projet est controversé sur le plan environnemental, technique et financier.

Le rôle de transition que doivent jouer pendant encore plus de dix ans les centrales thermiques au gaz, qui utilisent donc un combustible fossile, est critiqué par les défenseurs du climat. Les 10 nouveaux gigawatts que veut installer le gouvernement reviennent à augmenter d'un tiers la puissance de centrales thermiques au gaz déjà disponible en Allemagne.

Le projet est aussi jugé incertain car faute d'hydrogène vert en quantité suffisante localement, l'Allemagne va devoir importer une grande part de cette ressource.

Le coût est également un obstacle, ces nouvelles centrales devant être subventionnées car leur fonctionnement intermittent va limiter leur rentabilité. Selon la presse, la facture s'élèvera à environ 16 milliards d'euros pour les vingt prochaines années.

Or l'Allemagne a récemment été privée de 60 milliards de crédits d'investissement par un rappel à l'ordre budgétaire de la Cour constitutionnelle, qui rend incertaine sa capacité de soutenir la transition énergétique avec des fonds publics, également soumis à l'approbation de la Commission européenne.

Le pays doit dans le même temps accélérer sa transition pour remplir son objectif de produire 80% d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030, contre un peu plus de 50% l'an dernier, tout en sortant du charbon en 2038 au plus tard.