L'Allemagne, le bon élève qui se fait taper sur les doigts à la maison

Le brouillard. Voilà dans quoi naviguent la majorité des championnats européens. Dans cette tempête de sable, l'Allemagne fait figure d'oasis : les entraînements ont repris dès la première semaine d'avril, seuls dix cas de coronavirus ont été recensés parmi les clubs professionnels du pays et la reprise de la Bundesliga pourrait intervenir dès le 15 mai. Un modèle d'efficacité que ses voisins européens jalousent... mais qui fait majoritairement grincer des dents à l'intérieur du pays.

Reprendre : une nécessité économique

Ce mercredi, les fans de foot européens vont savoir. Savoir si leur seule échappatoire pour regarder du foot en direct restera ou non la Biélorussie, unique championnat continental où le ballon tourne toujours. Ce mercredi, tous les regards seront braqués sur Angela Merkel et les 16 chefs de gouvernement des États fédéraux allemands, qui décideront à l'issue de leur visioconférence de redémarrer ou non la Bundesliga. Et l'agence de presse Reuters l'assure : la réponse sera positive. Date de reprise avancée : le vendredi 15 mai.Comment est-ce possible, alors que la plupart des championnats européens continuent de naviguer à vue ? Évidemment, la Bundesliga bénéficie de la bonne gestion de la crise du coronavirus en Allemagne (6860 morts "seulement" et une absence de confinement qui fait rêver). Mais le comportement de la Ligue allemande (DFL) n'est pas non plus étranger à cette reprise express. En Allemagne, pas de Javier Tebas (patron de la Liga) pour refuser toute autre alternative qu'une reprise de la saison et pour menacer de sanctions les clubs récalcitrants. Pas de Jean-Michel Aulas et autres pontes de Ligue 1 pour polluer le débat avec des scénarios ne favorisant que leurs intérêts personnels. La DFL s'est contentée d'un lobbying tout aussi intense, mais beaucoup plus discret, et centré sur un argument qui a fait mouche : en cas d'arrêt du championnat, 13 des 36 clubs professionnels du pays risquent la faillite.