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L’Allemagne enrage contre l’arbitrage
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 08:58

L’Allemagne enrage contre l’arbitrage

L’Allemagne enrage contre l’arbitrage

Il était à Tah de qualifier l’Allemagne. 102 e minute du seizième de finale entre la Mannschaft et le Paraguay, Jonathan Tah s’élève et reprend victorieusement de la tête un corner tiré par Nathaniel Brown . Le défenseur bavarois croit mettre son équipe sur le chemin de la qualif, mais après un appel du VAR, l’arbitre de la rencontre Jalal Jayed a finalement refusé le but pour une faute de Waldemar Anton sur le gardien paraguayen, Orlando Gill.

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