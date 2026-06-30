L’Allemagne enrage contre l’arbitrage
Il était à Tah de qualifier l’Allemagne. 102 e minute du seizième de finale entre la Mannschaft et le Paraguay, Jonathan Tah s’élève et reprend victorieusement de la tête un corner tiré par Nathaniel Brown . Le défenseur bavarois croit mettre son équipe sur le chemin de la qualif, mais après un appel du VAR, l’arbitre de la rencontre Jalal Jayed a finalement refusé le but pour une faute de Waldemar Anton sur le gardien paraguayen, Orlando Gill.
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