information fournie par So Foot • 02/04/2024 à 12:16

L’Allemagne change le design du numéro quatre de son maillot, prêtant à confusion avec un symbole nazi

Sur toutes les sélections du monde entier, il a fallu que ça tombe sur l’Allemagne.

Le nouveau maillot de la Mannschaft pour l’Euro suscite une polémique embarrassante sur les réseaux sociaux. Des internautes ont en effet soulevé la ressemblance entre le numéro 44, qu’il est possible de floquer sur la tunique, et le sigle SS de la Schutzstaffel , organisation politique et paramilitaire de l’Allemagne nazie. Adidas, l’équipementier de la sélection, avait déjà pris les devants en retirant le numéro 44 des options de personnalisation de la tenue. Ce lundi, la Fédération allemande de football a annoncé son intention de modifier le design du numéro 4.…

FL pour SOFOOT.com