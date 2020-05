Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne autorise la reprise des matchs à huis clos Reuters • 06/05/2020 à 17:55









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Allemagne fait le premier pas. Après presque deux mois d'interruption dus à l'épidémie de coronavirus, le football revient. Le gouvernement allemand a donné ce mercredi son feu vert pour une reprise du championnat en Première et Deuxième Divisions avant la fin du mois de mai. Le protocole sanitaire proposé par la Ligue a été jugé satisfaisant par les ministères de la Santé, du Travail et de l'Intérieur. La date exacte n'est cependant pas encore connue. Une assemblée générale réunissant les 36 clubs concernés aura lieu ce jeudi pour évoquer la question du calendrier.

