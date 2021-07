L'Allemagne atteint son objectif d'un million de voitures électriques en circulation

L'Allemagne est sur le point d'atteindre son objectif d'un parc automobile d'un million de voitures électriques, grâce à l'essor des ventes favorisé par les aides à l'achat, a indiqué vendredi le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier.

"Nous allons atteindre en juillet 2021 notre objectif d'un million de voitures électriques", a déclaré le ministre dans une interview au journal "Tagesspiegel"

Ce but, fixé par le gouvernement d'Angela Merkel en 2009, et que beaucoup considéraient comme "inatteignable", sera donc atteint avec "seulement six mois de retard", a-t-il précisé.

Les généreuses aides publiques à l'achat ont entraîné un envol des ventes dans cette catégorie qui comprend à la fois voitures électriques et hybrides rechargeables : au premier semestre 2021, un total de 1,25 milliard d'euros de demandes de subventions ont été enregistrées, plus que sur l'ensemble de l'année dernière, selon M. Altmaier.

La prime à l'achat a été considérablement augmentée dans le cadre des mesures de relance post-pandémie: pour les véhicules électriques dont le prix catalogue net est inférieur à 40.000 euros, l'aide maximale est désormais de 9.000 euros, pour les hybrides, elle est de 6.750 euros.

Les ventes mensuelles de voitures purement électriques ont plus que doublé, depuis le début de l'année, par rapport à 2020, et représenté en moyenne 10% du marché.

La demande pour ce type de véhicules a également été stimulée par les innovations des constructeurs traditionnels, dont l'offre est en pleine mutation avec le lancement, effectif ou planifié, de nombreux modèles électrifiés.

L'infrastructure de recharge a pris de l'ampleur. Selon le ministère des Transports, il existe actuellement 37.705 points de charge standard et 6.395 points de charge rapide en Allemagne.

M. Altmaier a estimé que l'étape suivante de sept à dix millions de voitures électriques sur les routes allemandes d'ici 2030 pourrait même être dépassée.

Le seuil symbolique d'un million de voitures électriques est à ramener aux 48,2 millions de véhicules particuliers en circulation au 1er janvier 2021 dans la première économie européenne, dont l'industrie automobile est un pilier.

Dans la course à la mobilité électrique engagée par les pays européens, la production de cellules de batterie sera cruciale. Peter Altmaier s'attend à ce que ce secteur crée "près de 20.000 emplois d'ici la fin de la décennie" en Allemagne.

