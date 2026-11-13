L'Allemagne approuve le budget 2027, qui prévoit un niveau d'emprunt quasi record

Réunion hebdomadaire du cabinet allemand à Berlin

par Holger Hansen et James Mackenzie

BERLIN, 13 novembre (Reuters) - La commission ‌budgétaire allemande a finalisé le budget 2027, dont l'emprunt de plus de 210 milliards d’euros au total, ​le deuxième montant le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, ont indiqué vendredi des sources proches du dossier.

La commission a approuvé ce projet, qui prévoit des dépenses de 561 milliards d’euros, à l’issue de ​plusieurs semaines de négociations au cours desquelles les projets de taxation des plastiques et des boissons sucrées, ainsi que les coupes dans la ​sécurité sociale, ont été abandonnés ou reportés afin ⁠de parvenir à un accord.

La coalition du chancelier Friedrich Merz s’est engagée à mener une offensive ‌majeure pour renforcer les infrastructures essentielles de l’Allemagne et reconstruire son armée après des décennies de sous-investissement, et a accepté l’année dernière d’assouplir les limites d’emprunt pour les ​dépenses de défense.

Toutefois, elle a eu ‌du mal à concilier les priorités divergentes de ses partenaires, les chrétiens-démocrates (CDU) ⁠conservateurs et les sociaux-démocrates (SPD) de centre-gauche, qui ont uni leurs forces après les élections de l’année dernière.

À la suite de l’accord de la commission budgétaire, le paquet de mesures peut désormais être adopté par le ⁠Parlement. Cependant, les partis ‌d’opposition ont accusé le gouvernement de recourir à des "manœuvres éhontées" pour dissimuler les emprunts ⁠et les dépenses liées au revenu minimum.

"Ce n’est pas une politique budgétaire saine, mais un écran de ‌fumée gigantesque", a déclaré Sebastian Schaefer, porte-parole chargé du budget pour les Verts, dans ⁠un communiqué.

Le montant total des nouveaux emprunts s’élève à 210,4 milliards d’euros, soit ⁠un peu moins du ‌record de 215,4 milliards d’euros enregistré en 2021 pendant la pandémie de COVID-19, selon les chiffres publiés.

Ce montant ​comprenait de nouveaux emprunts d’environ 123 milliards d’euros ‌provenant du budget de base, qui n’inclut pas les emprunts supplémentaires autorisés dans le cadre de mesures spéciales visant à permettre une ​augmentation des dépenses en matière d’infrastructures et de défense, convenues l’année dernière.

Mercredi en fin de journée, les responsables de la coalition ont convenu de supprimer un projet de taxe sur les emballages ⁠en plastique qui avait été approuvé par le Conseil des ministres en juillet, et de reporter à 2028 une taxe sur les boissons sucrées. Une réduction prévue de la taxe sur l’électricité, défendue par Friedrich Merz, a également été reportée.

Ils ont par ailleurs convenu de revenir sur les projets de réduction des allocations destinées aux enfants issus de familles à faibles revenus.

(Rédigé par Holger Hansen, James Mackenzie; Version française ​Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)