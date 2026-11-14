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L'Algérie fait un pas de plus vers la CAN
information fournie par So Foot 14/11/2026 à 22:14

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L'Algérie fait un pas de plus vers la CAN

L'Algérie fait un pas de plus vers la CAN

Algérie 1-0 Togo

But : Bensebaini (76 e )

La CAN, c’est (presque) tout droit. Longtemps sans solutions, l’Algérie a fini par trouver la faille pour venir à bout du Togo grâce à un coup de casque de Ramy Bensebaini (1-0) . Après avoir battu la Zambie et fait nul face au Burundi fin septembre, les Fennecs sont seuls en tête de leur groupe de qualification à mi-parcours.…

TB pour SOFOOT.com

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