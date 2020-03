L'Algérie face à la crise pétrolière et sanitaire

Alors que les économistes s'inquiètent de la situation financière de l'Algérie, au sein du gouvernement, on assure que le pays « est capable de résister à l'impact de la crise ». Fonte des réserves de change, inflation de la facture des importations, recours à l'endettement extérieur... Les cauchemars des décideurs économiques algériens sont bien connus et sont devenus tout d'un coup très menaçants. La chute du prix du pétrole, au plus bas depuis fin 2002, conjuguée aux plus sombres scénarios de reprise de l'économie mondiale, a incité le président Abdelmadjid Tebboune à prendre des mesures d'urgence pour limiter les effets de la double crise, pétrolière et sanitaire.

Lors de la dernière réunion du conseil des ministres, le 22 mars, le chef de l'État a notamment annoncé sa décision de reporter l'examen du projet de loi de finances complémentaires. « La loi de finances, héritée de l'ex-gouvernement Bedoui, qui voulait clairement mettre des bâtons dans les roues à l'équipe qui allait suivre, pose un vrai problème au gouvernement actuel », assure une source au ministère des Finances.

Des coupes sont prévues pour dégager « les financements nécessaires aux actions urgentes ». « Plusieurs postes d'équipement et de fonctionnement incluent des ouvrages et services dont l'utilité n'était pas impérieuse et dont le budget s'est avéré complètement surévalué car lié à des prestations en dehors de

