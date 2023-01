L'Algérie et le renouveau binational

En reconstruction et avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, l'équipe d'Algérie a réenclenché son processus de sélection de joueurs binationaux. Analyse d'un système fonctionnel.

"La FIFA a créé beaucoup trop de jurisprudences en permettant aux joueurs d'évoluer avec deux sélections différentes, au cas par cas." Mansour Boutabout, ancien international algérien

Le cas par cas

C'est un serpent de mer, allant et venant de manière épisodique : la sélection de joueurs binationaux en équipe d'Algérie. Plus que n'importe quelle autre fédération africaine, l'instance algérienne – forte de sa diaspora – a effectivement fait de ce processus un credo de renforcement majeur. En dépit d'une mise en stand-by sur les derniers mois, les démarches administratives ont aujourd'hui repris, au détour d'informations confirmées et de rumeurs persistantes, envoyant Rayan Aït-Nouri , Houssem Aouar ou Amine Gouiri chez les Verts.Derrière ce procédé courant, il n'est pas inutile de s'attarder sur les critiques sévissant des deux côtés de la Méditerranée. En France, la problématique serait ainsi liée à la formation, mâchant le travail aux autres pays. La France formerait des joueurs qui optent pour une autre sélection, entend-on régulièrement. En Algérie, le débat s'axe sur la sincérité de ces joueurs venus de l'étranger avec des critiques du genre : les binationaux choisiraient l'Algérie par défaut, car l'équipe de France leur fermerait la porte. Deux visions compréhensibles, se révélant pourtant plus complexes. Mansour Boutabout, ancien international algérien, a lui-même connu ce cas de figure et préfère nuancer.La bataille entre le poids du CV et le fameux choix du cœur, avant que la question du niveau sportif du joueur entre réellement en considération.