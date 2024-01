information fournie par So Foot • 23/01/2024 à 23:23

L’Algérie éliminée de la CAN, la Mauritanie en huitièmes

Nouveau tremblement de terre à la CAN : l'Algérie est éliminée après sa défaite contre la Mauritanie (1-0), qui s'offre une qualification historique pour les huitièmes de finale.

Mauritanie 1-0 Algérie

But : Dellahi Yali (36 e ) pour les Mourabitounes

One, Two, Three, Viva la Mauritanie !…

