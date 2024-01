information fournie par So Foot • 24/01/2024 à 01:30

L’Algérie de la peur aux pleurs

Éliminée dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations pour la seconde édition consécutive après sa défaite surprise contre la Mauritanie (1-0), l’équipe d’Algérie a renoué avec une faille qu’elle pensait derrière elle : la peur.

Les yeux larmoyants et la tête vers les nuages, les joueurs algériens étaient semblables à leurs 45 millions de compatriotes ce mardi soir : incrédules. De par leur impuissance, la vaillance du rival mauritanien, le poids de la défaite (1-0) et surtout, leur peur. Eux qui n’avaient besoin que d’un nul pour se qualifier en huitièmes de finale ont craqué. Un choc psychologique lisible à bien des égards, et qui a fait des Verts un géant aux pieds de polystyrène. Tout l’inverse de l’ADN local, en résumé.

2022 : année de trauma

Avant de s’écraser comme une fatalité sur le crâne des Algériens au Stade de la Paix de Bouaké, cette inquiétude était déjà palpable. Pour la comprendre, il faut remonter au 16 janvier 2022. Ce jour-là, la Guinée équatoriale faisait tomber les hommes de Djamel Belmadi (1-0), précipitait leur sortie en phase de groupes de la CAN camerounaise et, sans le savoir, traumatisait un contingent de footballeurs pourtant maîtres d’Afrique trois ans durant. Le mois de janvier passé, arrivait alors mars et un barrage de Coupe du monde contre le Cameroun. Nouveau fiasco.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com