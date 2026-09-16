L’Ajax s’offre un international malien
Yves Bissouma a pris son temps, mais il trouve un club le 16 septembre. Après une dernière saison tronquée par les blessures , le Malien va signer à l’Ajax et découvrir un nouveau championnat, dans une formation qui entend bien relever la tête, après un dernier exercice conclu sur une décevante cinquième place . Aperçu à l’entraînement avec Fulham en juillet, voilà que l’international (46 capes) va donc se diriger vers les Pays-Bas en qualité de joueur libre.
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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