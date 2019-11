L'Ajax promène les Dogues

Séché d'entrée par une ouverture du score précoce de Ziyech, le LOSC s'est logiquement incliné mercredi soir à domicile face à un Ajax gestionnaire et clinique (0-2). Implacable.

Lille 0-2 Ajax Amsterdam

Loopings et honneur

Lille n'avait pas été ridicule à Amsterdam. Lille n'avait pas démérité face à Chelsea. Lille devait s'imposer contre Valence. Lille avait existé au moins une mi-temps, au retour, en Espagne et ne méritait pas de prendre une telle baffe. Et cette fois ? Lille aurait pu au moins marquer un but. Et c'est tout. Car pour le reste, l'Ajax est passé mercredi soir dans le Nord pour étaler sa maîtrise des événements, sans totalement briller, mais en gérant tranquillement un avantage précoce et en piquant une seconde fois pile au moment où il le fallait. Suffisant pour repartir à Amsterdam avec un cure-dents dans le bec et voir Hakim Ziyech recevoir unede la part de Pierre-Mauroy. Implacable." Et c'est parti pour le voyage : dès les premières secondes, mercredi soir, alors que Christophe Galtier s'était félicité de débarquer à cette soirée "", les Lillois s'accrochent à leur siège et voient leur boss se figer, cloué dans sa doudoune. Résultat, ça fait mal, très mal, et l'Ajax se balade sans trop de souci entre les lignes nordistes avant de débloquer en un mouvement la nuit : sur une relance à la main foireuse de Mike Maignan, la bande de Ten Hag pique le LOSC et Hakim Ziyech crochète le scénario (0-1, 2). Derrière, que faire ? Se libérer, enfin ? Oui, c'est l'idée, mais l'Ajax attend un peu avant de desserrer les cous lillois et Tadi? n'est pas loin de doubler la mise après une perte de balle suicidaire de Bamba. Là, un éclair : l'avion Lire la suite de l'article sur SoFoot.com