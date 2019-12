L'Ajax, faillite totale

A l'issue d'une ultime défaite contre Valence à domicile (0-1), l'Ajax a été éliminé sans gloire de la C1 alors qu'il lui suffisait d'un match nul pour passer l'hiver. Une nouvelle preuve que le club néerlandais parle chinois quand il s'agit de gérer un résultat, mais aussi le fruit d'une série d'échecs sur le terrain et en dehors. C'est confirmé : la partie joyeuse des cycles ne dure jamais bien longtemps à l'Ajax.

(Indi)gestion

Inimaginable. Impensable. L'Ajax, demi-finaliste de C1 l'an passé, cette même équipe qui avait soufflé sur la compétition un immense vent de fraîcheur et de folie de jeu offensif, ne verra même pas les 8de finale cette saison. Son bourreau ? Valence, vainqueur (1-0) à l'AmsterdamArena et qui se qualifie aux côtés de Chelsea pour la suite. Despourtant privés d'une farandole de joueurs-clés et en mauvaise posture dans ce groupe, au contraire de Lanciers qui n'avaient besoin que d'un point pour se qualifier. Une fois l'onde de choc passée, les pontes ajacides vont devoir se poser les bonnes questions et trouver des réponses aux constats d'échecs. Qui sont nombreux.Tout en haut de la pile : la gestion du résultat. Jouer, aller de l'avant sans calculer, réciter ce football total quel que ce soit le contexte, font partie de l'ADN de ce club. La moindre tentative de dévier de cette identité - en tentant de gérer ou préserver un résultat - avait déjà été sanctionnée impitoyablement la saison dernière, lorsque l'Ajax s'était mis à reculer après avoir mené au score contre Tottenham en demi-finale retour de la C1 (2-3). "", avait-on juré du côté d'Amsterdam. Pourtant, cette façon de jouer contre-nature, les Lanciers l'ont répétée à trois reprises lors de cette campagne. Deux fois contre Chelsea - en voulant se contenter du match nul à Stamford Bridge et en se faisant punir par un but tardif (0-1) puis en s'asseyant sur trois buts d'avance à la Johan Cruijff Arena (4-4) - et une ultime fois contre Valence (0-1), mardi soir. Là où tant d'équipes se seraient "contentées" du match nul, le "vrai" Ajax a préféré chercher à gagner à tout prix. Parce que gérer,