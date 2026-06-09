L'Ajax condamné à verser 2 millions d'euros à une agence de scouting
Les bons comptes font les bons amis . L’Ajax a été condamné en appel par la cour d’Amsterdam dans une affaire qui le lie à une agence de scouting . Cette dernière, Gerards International Consultancy (GIC), était impliqué dans le recrutement de deux joueurs que le club néerlandais avait vendu à prix d’or : Lisandro Martinez et Antony .
L’organisation de Peter Gerards réclamait une prime contractuelle à la revente pour ces transactions qui ont rapporté près de 160 millions d’euros à l’Ajax, après le départ de ses pépites pour Manchester United.…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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