L'Ajax condamné à verser 2 millions d'euros à une agence de scouting

Les bons comptes font les bons amis . L’Ajax a été condamné en appel par la cour d’Amsterdam dans une affaire qui le lie à une agence de scouting . Cette dernière, Gerards International Consultancy (GIC), était impliqué dans le recrutement de deux joueurs que le club néerlandais avait vendu à prix d’or : Lisandro Martinez et Antony .

L’organisation de Peter Gerards réclamait une prime contractuelle à la revente pour ces transactions qui ont rapporté près de 160 millions d’euros à l’Ajax, après le départ de ses pépites pour Manchester United.…

OC pour SOFOOT.com